Кучеров и Овечкин вошли в топ-4 сильнейших игроков хоккейного симулятора NHL 20

Стали известны имена 50 сильнейших игроков хоккейного симулятора NHL 20, релиз которого состоится на Sony PlayStation 4 и Xbox One 13 сентября 2019 года. В рейтинг попали семь российских хоккеистов.

В первую десятку вошли три россиянина, причем двое из "Тампы" – голкипер Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров, занявшие девятое и третье места соответственно. На четвертой строчке расположился капитан "Вашингтона" Александр Овечкин.

Евгений Малкин ("Питтсбург Пингвинз") остановился в шаге от топ-10. Как сообщает SportGame.Pro, Сергей Бобровский ("Флорида Пантерз"), Владимир Тарасенко ("Сент-Луис Блюз") и Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс") расположились на 23-м, 28-м и 36-м местах соответственно.

GENO! The @Penguins star comes in at 90 OVR and is a rare combination of skill and size! His 94 Slap Shot Power ensures he remains one of the best shooters in #NHL20! #NHL20Top50 pic.twitter.com/oupsz7xOpl