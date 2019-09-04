Путин показал Моди модель атомного ледокола

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин рассказал лидерам двух стран о модернизации завода, которая был запущена после поручения Путина о создании на Дальнем Востоке судостроительного промышленного кластера. В частности, Сечин подробно остановился на строительстве уникального сухого дока, в котором будет строить корабли любой размерности.

Путину и Моди показали макеты судов, которые будут производиться на комплексе, в том числе крупного атомного ледокола, передает ТАСС. Президент России отметил, что это будет самый крупный атомный ледокол в мире, который сможет ломать льды до четырех метров толщиной.