Никитин о победе над "Ак Барсом": дождались своих шансов и большинство сработало

В матче регулярного чемпионата КХЛ столичный ЦСКА на домашнем льду одержал волевую победу над "Ак Барсом" (3:2). Главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов и наставник армейцев Игорь Никитин после игры поделились своими впечатлениями.

"Я думаю, что мы не очень хорошо сыграли второй период. Наложились моменты соперника. Второй период нас выхлестнул. Два периода были равные. Пока вот так, – заявил Квартальнов, слова которого приводит пресс-служба ЦСКА. – Две большие команды играли. Хорошая игра такая. Есть какие-то вопросы, но мы будем работать, чтобы их было меньше".

"Я согласен с Дмитрием Вячеславовичем. Второй период мы провели активно, – поддержал Квартальнова главный тренер ЦСКА Игорь Никитин. – Единственное, что пропускали контратаки. В третьем уже построже сыграли. Дождались своих шансов и большинство сработало. Думаю, что игра болельщикам понравилась".

Напомним, в следующем матче турнира армейцы 6 сентября примут "Нефтехимик", а казанцы днем ранее на выезде сыграют с "Йокеритом".