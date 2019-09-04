Международный аэропорт Владивостока обзавелся собственным хранителем

Собственным хранителем обзавелся международный аэропорт Владивостока. Здесь появилась необычная скульптура. Символ Приморского края —дальневосточного леопарда — отлили в бронзе. Теперь он будет провожать и встречать пассажиров.

Грациозный, сильный и очень редкий: леопард Хорс — настоящий обитатель приморской тайги. В 2014 сотрудники воздушной гавани взяли пятнистого под свою опеку из национального парка "Земля леопарда", и спустя всего пару лет он стал символом аэропорта.

"Прежде всего, это символ нашего края, нас называют землей леопардов. К тому же, он получил имя - Солнечный, и в нашем города очень часто светит солнце, — рассказала ГТРК "Владивосток" руководитель пресс-службы аэропорта Владивостока Ирина Присяжнюк.

Бронзовая кошка создана московскими скульпторами из "Центра монументального искусства". Первыми полюбоваться на новый символ пришли гости из заповедника и пассажиры. Сотрудники национальной парка стараются привлечь к сотрудничеству организации со всего света. Опекунами леопардов из Приморья стали Стивен Сигал, Илья Лагутенко, Памела Андерсон и прочие знаменитости.

"Главное, создать в национальном парке "Земля леопарда" штат профессионалов", — отметил директор национального парка Виктор Бардюк.

10 лет назад в Приморье жило всего около 30 особей леопардов, сейчас их количество возросло до сотни. Сотрудники уверены, что бронзовая кошка не только станет визитной карточкой аэропорта и гордостью региона, но и будет символизировать охрану природы.