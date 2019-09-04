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4 сентября 201909:50

Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый турнир ATP

twitter.com/CincyTennis

Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев в четвертьфинале Открытого чемпионата США обыграл представителя Швейцарии Стасисласа Вавринку и гарантировал себе попадание на Итоговый турнир ATP.

Итоговый турнир ATP пройдет в Лондоне с 11 по 17 ноября 2019 года. 23-летний россиянин стал четвертым, кто обеспечил себе участие, ранее это право завоевали серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.

В последний раз представитель России играл на Итоговом турнире десять лет назад – в 2009 году Николай Давыденко дошел до финала, где обыграл аргентинца Хуана Мартина дель Потро – 6:3, 6:4.

Стоит отметить, что по итогам Открытого чемпионата США Медведев обойдет в рейтинге австрийца Доминика Тима и станет четвертой ракеткой мира. В полуфинале US Open россиянин встретится с болгарином Григором Димитровым, который выбил с турнира Роджера Федерера.

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