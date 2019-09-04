Надоел шум: пьяный хабаровчанин ранил из пневмата 6-летнюю девочку

В Хабаровске мужчина выстрелил в девочку на детской площадке.

Инцидент произошел 3 сентября. Как сообщается на сайте Следственного комитета, 52-летнему мужчине, который живет на первом этаже дома, не понравилось, что во дворе слишком шумят дети. Он выстрелил в их сторону из пневматической винтовки и попал в 6-летнюю девочку.

Девочке была оказана медицинская помощь, ее жизни ничто не угрожает. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". По данным следствия, он находился в состоянии алкогольного опьянения.