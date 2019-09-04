"Спартак" сыграет с "КАМАЗом", "Зенит" – с "Енисеем" в 1/16 финала Кубка России

В среду, 4 сентября состоялась жеребьевка пар 1/16 финала Кубка России по футболу. В жеребьевке приняли участие генеральный секретарь РФС Александр Алаев, президенты РПЛ, ФНЛ и ПФЛ Сергей Прядкин, Игорь Ефремов, Андрей Соколов.

По итогам жеребьевки определились следующие пары:

"Енисей" (Красноярск) – "Зенит" (Санкт-Петербург)

"Алания" (Владикавказ) – ЦСКА (Москва)

"Балтика" (Калининград) – "Локомотив" (Москва)

"Нижний Новгород" – "Краснодар"

"Торпедо" (Москва) – "Крылья Советов" (Самара)

"Шинник" (Ярославль) – "Сочи"

"Чайка" (Песчанокопское) – "Уфа"

"Томь" (Томск) – "Тамбов"

"КАМАЗ" (Набережные Челны) – "Спартак" (Москва)

"СКА-Хабаровск" – "Ахмат" (Грозный)

"Факел" (Воронеж) – "Арсенал" (Тула)

"Чертаново" – "Оренбург"

"Мордовия" (Саранск) – "Ростов"

"Луч" (Владивосток) – "Динамо" (Москва)

"Черноморец" (Новороссийск) – "Урал" (Екатеринбург)

"Химки" – "Рубин" (Казань)

Матчи за выход в 1/8 финала Кубка России состоятся 25 и 26 сентября. Время начала встреч будет объявлено позднее. Для клубов российской премьер-лиги все матчи пройдут на выезде.