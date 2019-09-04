В томском вузе впервые ввели систему электронных зачеток

Первокурсники Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники вместо традиционных зачетных книжек получили логины и пароли к электронным зачеткам. Они нужны для того, чтобы преподаватель мог поставить оценки, а студент — посмотреть их, сообщает ГТРК "Томск".

Электронная зачетка является разработкой вуза. Система имеет хорошую защиту от взломов, поэтому даже самому гениальному студенту-программисту не под силу поменять свои "тройки" на "отлично". Во всяком случае, в этом убеждены разработчики. Об эффективности системы можно будет судить только спустя какое-то время.

Пока нововведение запущено в тестовом режиме. Если эксперимент удастся, то к началу зимней сессии электронные табели получит весь первый курс, а после и старшекурсники. Также, в планах — расширение возможностей электронной системы. В будущем любой студент сможет зайти в личный кабинет и получить все необходимые справки и документы.