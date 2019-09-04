Сбил трех пешеходов: момент смертельной аварии в Череповце попал на видео

В Череповце водитель легковушки пролетел на красный сигнал светофора и разом сбил трех пешеходов. Два человека — 40-летний мужчина и 48-летняя женщина — умерли на месте. Выжившая 59-летняя женщина была госпитализирована с многочисленными переломами.

Инцидент произошел 2 сентября на улице Сталеваров. По словам очевидцев, которые приводит издание "35медиа", 25-летний водитель Kia Rio, когда до него дошло, что он наделал, выл и катался по траве.

Приехавшие полицейские не нашли у виновника аварии признаков опьянения. О результатах анализов на употребление наркотических средств, не сообщается.