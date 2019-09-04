В Донецке взорвалась шахта

На шахте Скочинского в Донецке произошел взрыв.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики, сейчас на шахте работают пиротехники и реанимационная группа МЧС.

По данным Донецкого агентства новостей, взрыв прогремел на поверхности — на пустыре, который не задействован в производстве. В результате погиб сотрудник шахты.

Причины взрыва пока неизвестны. Расследованием займется специальная межведомственная комиссия. Инцидент на производственный процесс не повлиял.

Шахта находится на западной окраине Донецка. От нее до линии соприкосновения 10 километров.