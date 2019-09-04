Умер мастер фэшн-фотографии Петер Линдберг

3 сентября в возрасте 74 лет умер известный немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг.

Об этом сообщается на официальной странице мужчины в Instagram: "С большой грустью мы объявляем о кончине Петера Линдберга". После смерти фотографа остаются его супруга, четыре сына и семь внуков. "Он оставляет большую пустоту", — отмечается в сообщении.

Линдберг родился в Польше 23 ноября 1944 года, вырос в ФРГ. В художественной школе он начал изучать живопись, но затем увлекся фотографией. В 1973 году Линдберг стал рекламным фотографом.

Мужчина снимал многих топ-моделей и актрис, в числе которых Настасья Кински, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наталья Водянова и многие другие. Также Петер Линдберг создал совместные проекты с Карлом Лагерфельдом, Джорджо Армани.