Спасли от паралича: в Германии экстренно прооперировали Аскольда Запашного

Знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный сообщил о том, что в немецкой клинике был экстренно прооперирован его брат – художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный.

В своем "Инстаграме" он написал о том, что Аскольд отработал представление 1 сентября на обезболивающих, а затем его госпитализировали.

"Внезапно обострившаяся травма угрожала ему параличом", — сообщил Эдгард Запашный, добавив, что уговаривал брата не выходить на манеж.

Он также опубликовал фото 2014 года, когда Аскольду Запашному вставили в спину железную конструкцию, которая держит позвоночник и позволяет дрессировщику самостоятельно передвигаться.

Аскольд уже вышел из наркоза после операции и даже оставил сообщение в "Инстаграме" и фото с больничной койки. "Лишний раз убеждаюсь в актуальности слов: "Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свои планы".

Он поблагодарил всех за поддержку и пожелания скорейшего выздоровления, особо оценив профессионализм "гениальных врачей", которые уже не в первый раз превращают его "из инвалида в работоспособного человека".

"Постараюсь быстро реабилитироваться и снова вернуться в строй", — пообещал Аскольд Запашный.