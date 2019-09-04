Пьяный таксист едва не сбил женщину и протаранил магазин в Коврове

В Коврове пьяный таксист вылетел на тротуар, едва не сбил девушку и врезался в магазин. Похождения извозчика, который предпочел не общаться с инспекторами и скрылся с места, сняли на видео.

ДТП произошло около полудня 3 сентября на улице Шмидта. На кадрах видно, как автомобиль "Яндекс.Такси" на скорости заезжает на тротуар и чудом не задевает пешехода. Легковушка не остановилась, врезавшись в торговый павильон.

Судя по записи, таксист, выслушав критику от очевидцев, аварии, отогнал машину в сторону, после чего спокойно удалился. Найти его до сих пор не удалось, поскольку машина была взята в аренду.