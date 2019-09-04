Тема:

Протесты в Гонконге 52 минуты назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
4 сентября 201913:50

Победа демонстрантов: правительство Гонконга отзывает законопроект об экстрадиции

Победа демонстрантов: правительство Гонконга отзывает законопроект об экстрадиции

Правительство Гонконга намерено официально отозвать законопроект об экстрадиции, ставший причиной массовых протестов населения. Об этом в среду в своем обращении заявила глава местной администрации Кэрри Лам, передает ТАСС.

Лам ранее говорила только о приостановлении продвижения малопопулярного законопроекта, называя его "мертвым".

Это не удовлетворяло демонстрантов, которые требовали полной процедуры отзыва документа из Законодательного совета, куда он вносился на повестку в июне. Это станет важным шагом на пути урегулирования острого внутриполитического кризиса в этом специальном административном районе Китая.

При этом Лам высказалась против созыва отдельной независимой комиссии для расследования действий полиции во время беспорядков.

Как сообщалось, три месяца назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против законопроекта, направленного на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.

В результате Лам сняла законопроект с повестки дня, однако волну протестов это не остановило.

Ранее по теме

Сейчас

13:35

Правительство Гонконга пошло на уступки демонстрантам

13:12

Иран отпускает экипаж танкера Stena Impero

13:10

Военная прокуратура: пилоты Су-25 погибли

12:48

Демонстрант получил 3 года за попытку сорвать шлем с росгвардейца

12:08

В Германии экстренно прооперировали Аскольда Запашного

11:49

В Донецке взорвалась шахта

10:50

Моди написал пост на русском языке

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин назвал придурками тех, кто считает, что Дальний Восток - балласт

Путин назвал придурками тех, кто считает, что Дальний Восток - балласт

39 минут назад
Победа демонстрантов: правительство Гонконга отзывает законопроект об экстрадиции

Победа демонстрантов: правительство Гонконга отзывает законопроект об экстрадиции

50 минут назад
Военная прокуратура: пилоты Су-25 погибли

Военная прокуратура: пилоты Су-25 погибли

1 час назад

Трансляции

18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 5 сентября

09:00

ВЭФ-2019. Пленарное заседание
Все трансляции
Посольство РФ: Иран отпускает экипаж танкера Stena Impero

Посольство РФ: Иран отпускает экипаж танкера Stena Impero

1 час назад
В Донецке взорвалась шахта

В Донецке взорвалась шахта

2 часа назад
Анастасия Заворотнюк не подтвердила, но и не опровергла слухи о раке мозга

Анастасия Заворотнюк не подтвердила, но и не опровергла слухи о раке мозга

26 минут назад
10 городов России с самым грязным воздухом

10 городов России с самым грязным воздухом

8 часов назад
Двух спортсменок из Китая из-за внешности заподозрили в подмене пола

Двух спортсменок из Китая из-за внешности заподозрили в подмене пола

26 минут назад
Демонстрант получил 3 года за попытку сорвать шлем с росгвардейца

Демонстрант получил 3 года за попытку сорвать шлем с росгвардейца

1 час назад
Нина Ургант отмечает 90-летие

Нина Ургант отмечает 90-летие

42 минуты назад
"Все испортил Зеленский": Лукашенко объяснил, откуда у него Tesla

"Все испортил Зеленский": Лукашенко объяснил, откуда у него Tesla

3 часа назад
Эпидемия ВИЧ в мире идёт на спад

Эпидемия ВИЧ в мире идёт на спад

56 минут назад
Чаплин отдыхает: двое подростков совершили "кражу года" на Кубани

Чаплин отдыхает: двое подростков совершили "кражу года" на Кубани

03.09.2019 13:27
Флориан фон Доннерсмарк: я — реинкарнация Пикассо

Флориан фон Доннерсмарк: я — реинкарнация Пикассо

2 часа назад
Пианисты-виртуозы исполнят "Весну священную" в "Зарядье"

Пианисты-виртуозы исполнят "Весну священную" в "Зарядье"

03.09.2019 08:46
Они удивляют Россию! Премьера нового сезона шоу "Удивительные люди – 4"

Они удивляют Россию! Премьера нового сезона шоу "Удивительные люди – 4"

02.09.2019 16:43
Нужна помощь: Аню Литвинову спасет аппарат ИВЛ

Нужна помощь: Аню Литвинову спасет аппарат ИВЛ

02.09.2019 08:10
Носом по льду: экскурсия по ледоколу "Красин"

Носом по льду: экскурсия по ледоколу "Красин"

50 минут назад
Резко затормозил: момент неожиданной аварии во Владимире попал на видео

Резко затормозил: момент неожиданной аварии во Владимире попал на видео

1 час назад
Институт биологии: массовое клонирование человеческих клеток начнется в ближайшее 10-летие

Институт биологии: массовое клонирование человеческих клеток начнется в ближайшее 10-летие

1 час назад
Спасли от паралича: в Германии экстренно прооперировали Аскольда Запашного

Спасли от паралича: в Германии экстренно прооперировали Аскольда Запашного

2 часа назад
Умер мастер фэшн-фотографии Петер Линдберг

Умер мастер фэшн-фотографии Петер Линдберг

2 часа назад
В лесах Приморья нашли пропавшего 13 дней назад подростка

В лесах Приморья нашли пропавшего 13 дней назад подростка

3 часа назад
Кашляют и умирают: жители уральского дома взбунтовались против хосписа в квартире

Кашляют и умирают: жители уральского дома взбунтовались против хосписа в квартире

3 часа назад
Большие дозы витамина D снижают плотность костей

Большие дозы витамина D снижают плотность костей

3 часа назад
Петербуржцы выбрали название для нового парка в центре города

Петербуржцы выбрали название для нового парка в центре города

3 часа назад
У секретного смартфона Huawei насчитали семь камер

У секретного смартфона Huawei насчитали семь камер

3 часа назад
Социальная инженерия: появился новый способ кражи денег

Социальная инженерия: появился новый способ кражи денег

3 часа назад
Пример Макрона: Моди тоже написал пост на русском

Пример Макрона: Моди тоже написал пост на русском

3 часа назад
У московского курьера отобрали кроссовки за 300 тысяч рублей

У московского курьера отобрали кроссовки за 300 тысяч рублей

3 часа назад
20 осенних семейных кинопремьер

20 осенних семейных кинопремьер

4 часа назад
Младенца с сердцебиением в 320 ударов в минуту спасли, погрузив в ледяную воду

Младенца с сердцебиением в 320 ударов в минуту спасли, погрузив в ледяную воду

4 часа назад
Надоел шум: пьяный хабаровчанин ранил из пневмата 6-летнюю девочку

Надоел шум: пьяный хабаровчанин ранил из пневмата 6-летнюю девочку

4 часа назад
Квартиры по осени считают: спрос на рынок новостроек вернется, но без роста цен

Квартиры по осени считают: спрос на рынок новостроек вернется, но без роста цен

4 часа назад
Чувствительная тема: Кремль не назовет дату обмена заключенными с Украиной

Чувствительная тема: Кремль не назовет дату обмена заключенными с Украиной

4 часа назад
Геофизики в Гринвиче ожидают явления, которого не наблюдалось уже 360 лет

Геофизики в Гринвиче ожидают явления, которого не наблюдалось уже 360 лет

4 часа назад
Посольство России ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой

Посольство России ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой

5 часов назад
Орешкин: переход на четырехдневку возможен при высоких доходах населения

Орешкин: переход на четырехдневку возможен при высоких доходах населения

5 часов назад
В Кемерове мужчина отдал соседке дочь, не справившись с отцовскими обязанностями

В Кемерове мужчина отдал соседке дочь, не справившись с отцовскими обязанностями

5 часов назад
Вор прикинулся актером, чтобы украсть телефоны Бондарчука и Миронова

Вор прикинулся актером, чтобы украсть телефоны Бондарчука и Миронова

5 часов назад
В Воронеже самолет экстренно сел из-за проблем с шасси

В Воронеже самолет экстренно сел из-за проблем с шасси

6 часов назад
Российские волейболистки сыграют с итальянками в 1/4 финала чемпионата Европы

Российские волейболистки сыграют с итальянками в 1/4 финала чемпионата Европы

6 часов назад
Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян

Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян

6 часов назад
Одесский стрелок не имел права владеть оружием

Одесский стрелок не имел права владеть оружием

7 часов назад
В ЮАР продолжаются массовые беспорядки

В ЮАР продолжаются массовые беспорядки

7 часов назад
У берегов Сирии пропал иранский танкер с нефтью

У берегов Сирии пропал иранский танкер с нефтью

8 часов назад
Сенатор Майк Ли все-таки посетит Россию

Сенатор Майк Ли все-таки посетит Россию

8 часов назад
Хабаровский край заливает дождями

Хабаровский край заливает дождями

9 часов назад
Глава Пентагона Марк Эспер нашёл деньги на новые заграждения на рубеже с Мексикой

Глава Пентагона Марк Эспер нашёл деньги на новые заграждения на рубеже с Мексикой

10 часов назад
Михаил Шуфутинский: до встречи через год, ребята. Календарь перевернули

Михаил Шуфутинский: до встречи через год, ребята. Календарь перевернули

12 часов назад
Даниил Медведев: матч против Вавринки получился достаточно странным

Даниил Медведев: матч против Вавринки получился достаточно странным

12 часов назад
Трагедия в Калифорнии: спасательная операция прекращена, надежд найти живых не осталось

Трагедия в Калифорнии: спасательная операция прекращена, надежд найти живых не осталось

14 часов назад
Отдых в Турции стал смертельно опасным: за последнюю неделю погибли три туристки из России

Отдых в Турции стал смертельно опасным: за последнюю неделю погибли три туристки из России

14 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку