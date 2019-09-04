В "Зарядье" открылся III Климатический форум городов

Как резкие перемены погоды влияют на наше здоровье и как выживать на климатических качелях? Как сделать чище воздух в мегаполисах и озеленить технологии строительства и благоустройства городов? Все эти вопросы обсуждают в рамках международного климатического форума, который стартовал в столице. В "Зарядье" собрались эксперты из 20 стран.

III Климатический форум открывается здесь, в концертном зале "Зарядье". Событие международное, среди участников — представители научного сообщества и эксперты-экологи из 26 стран. Тема этого года — устойчивое развитие городов.

Главный вопрос, который ставят на форуме, — как развитие городов воздействует на состояние окружающей среды. На этой площадке эксперты и чиновники смогут обсудить проблемы, поделиться знаниями и опытом, чтобы в будущем адаптировать свои инфраструктуры под окружающую среду.

Еще один важный вопрос — как жизнь крупных городов меняют резкие перемены климата. Глобальное потепление влияет не только на уровень воды в Мировом океане, но и на повседневную жизнь мегаполисов: частые ураганы и ливни.

В программе — десятки пленарных заседаний, лекций и обучающих семинаров. Проблема одна, аспекты разные: новые технологии, экологическое воспитание, модернизация промышленности и городской инфраструктуры, а также "зеленое" финансирование. И сегодня планируется подписать соглашение со Всемирной организацией здравоохранения.

Кроме того, завтра на форуме Департамент природопользования объявит победителей конкурса лучших практических решений в сфере климатических и экологических инициатив. Продлится форум два дня.