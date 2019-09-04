Резко затормозил: момент неожиданной аварии во Владимире попал на видео

Во Владимире "ГАЗель" внезапно выскочила на встречную полосу и столкнулась с легковушкой.

Видео аварии было появилось в социальных сетях, и, судя по опубликованным кадрам, причиной ДТП стало резкое торможение фургона перед вставшим грузовиком. "ГАЗель" занесло и ее неожиданно для остальных участников движения вынесло на встречку.

От мощного удара легковой автомобиль выбросило на обочину, после чего он врезался в столб. Его водитель получил травмы и был госпитализирован.

Сидевшие в кабине фургона мужчина и двухлетний ребенок отделались ушибами.