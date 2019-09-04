Нина Ургант отмечает 90-летие

Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино Нину Ургант с 90-летним юбилеем.

В поздравительной телеграмме, которая размещена на сайте Кремля, глава государства отметил, что большой и щедрый талант Нины Ургант, несравненное актерское мастерство и безграничная преданность избранному делу снискали высочайшее профессиональное признание и непреходящую, искреннюю любовь зрителей. Фильмы и спектакли с ее участием считаются классикой. Президент пожелал артистке здоровья и бодрости духа.

Нина Николаевна Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луга Ленинградской области. Ее отец, по происхождению эстонец, был офицером, поэтому семья часто переезжала.

В 1953 году Нина Ургант окончила Ленинградский театральный институт имени Островского. На следующий год режиссер Георгий Товстоногов пригласил ее в труппу Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. Здесь она сыграла около 20 ролей. В 1962 году Ургант перешла в Ленинградский государственный академический театр драмы имени Пушкина (ныне Александринский театр).

В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Всего Нина Ургант сыграла почти в 60 фильмах, но самой известной для нее стала роль бывшей фронтовой медсестры Раи в фильме Андрея Смирнова "Белорусский вокзал". Она исполнила песню "Нам нужна одна победа", которую Булат Окуджава написал специально для фильма.

Творчество актрисы отмечено различными наградами, сообщает РИА Новости. В 1974 году Нине Ургант было присвоено звание народной артистки РСФСР. Актриса награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, орденом Почета.