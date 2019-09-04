Путин назвал придурками тех, кто считает, что Дальний Восток - балласт

Президент России на заседании президиума Госсовета, посвященном национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025-го и перспективу до 2035 года, назвал "придурками" тех, кто считает, что этот регион "балласт, требующий денег".

Это произошло после того, как глава Якутии Айсен Николаев в своем выступлении напомнил, что до недавнего времени, в том числе и с высоких трибун, звучало подобное мнение.

Владимир Путин на этих словах прервал Николаева фразой: "Не знаю, какие придурки так говорили".

Глава Якутии ответил, что подобные высказывания звучали еще четверть века назад, передает РИА Новости.

Путин же на это отреагировал словами: "Ну, четверть века назад, мало ли кто" (говорил это) и предложил "говорить о сегодняшнем дне".

При этом он отметил, что демографические показатели в большинстве регионов Дальнего Востока находятся в "тревожной, красной зоне", и нужны кардинальные шаги в социальном развитии в этой части страны.

По словам президента России, в социальном развитии Дальнего Востока "сегодня нужны такие же последовательные кардинальные шаги", как и в промышленном производстве, сообщает ТАСС.

Владимир Путин также отметил, что в социальной сфере пока не удалось добиться результатов реализации программ развития, а одним из главных индикаторов назвал численность населения, которая практически во всех дальневосточных субъектах России продолжает снижаться.

"К сожалению, тех, кто уезжает из региона Дальнего Востока, пока больше тех, кто приезжает", — сказал президент. Он также отметил, что "приток растет", но пока "не покрывает то количество людей, которые из региона уезжают".

Президент также сказал, что Дальний Восток должен стать центром притяжения для тысяч людей из других регионов страны, но для этого должны быть созданы условия.

Владимир Путин в эти дни находится на Дальнем Востоке, где проходит пятый Восточный экономический форум.