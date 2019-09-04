Двух спортсменок из Китая из-за внешности заподозрили в подмене пола

Двух спортсменок Ляо Мэньсью и Тун Цзенхуань, которые неоднократно становились призерами чемпионата Китая по легкой атлетике в беге, из-за внешности заподозрили в подмене пола.

Скандал разгорелся после того, как в социальных сетях были опубликованы фотографии с церемонии награждения спортсменок. Как сообщает South China Morning Post, внимание читателей и СМИ также привлекло видео, на котором Ляо Мэньсью дает интервью, а ее голос совсем не похож на женский.

Китаянки стали победительницами эстафеты 4х400 метров. А затем 24-летняя Мэньсюэ и 23-летняя Цзенхуань выиграли золото и серебро соответственно в беге на 400 метров.

Ассоциация легкой атлетики Китая уже отреагировала на ситуацию. Представители Ассоциации официально подтвердили принадлежность спортсменок к женскому полу.