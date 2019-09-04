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4 сентября 201916:20

Сгоревший дом, убийство отца, смерть сестры и матери: горькая судьба Романа Маякина

Роман Маякин, которого телезрители полюбили после сериала "Сладкая жизнь", где он сыграл мужа-изменника, в "Судьбе человека" рассказал о том, как несладко складывалась его жизнь с 12 лет.

За пять лет он потерял сестру, отца и мать, оставшись в 17 лет сиротой. Детство его проходило в подмосковном Ногинске, где отец был директором завода.

Череда трагедий началась, когда сгорел их дом, а потом в автокатастрофе погибла старшая сестра, мальчику тогда было 12 лет.

Мама очень тяжело переживала ее смерть — каждый день ездила на кладбище.

Вскоре сгорел завод, который возглавлял отец Романа, а через некоторое время его убили.

На этом несчастья в семье не закончились: у мамы Романа обнаружили рак в четвертой стадии.

Умерла она на руках у Романа, но, говорит актер, он чувствует, что мама всегда рядом и "ведет" его по жизни.

Тогда, оставшись один в 17 лет, Маякин подрабатывал таксистом на оставшемся от отца автомобили, хотя уже определился с будущей профессией.

В театральный кружок он пошел еще в школе. Причем, из-за девочки, которая ему нравилась, а потом прошел сразу в пять столичных театральных вузов.

В 19 лет Роман уже получил свою первую роль в кино – в сериале "МУР есть МУР", хотя поначалу хотел играть только в театре и восемь лет проработал в Театре имени Моссовета, а также выходил на сцены МХАТа и Пушкинского театра.

Однако наступил период, когда актер почувствовал: он в театре начал деградировать. Бросив сцену, Маякин был без работы, но тут его пригласили в сериал "Сладкая жизнь", где он сыграл мужа-изменника.

Поклонники предполагали, что таков он и в реальной жизни, однако уже к 21 году актер состоял в серьезных отношениях с Еленой.

Когда они познакомились, женщина уже воспитывала троих детей, а вскоре у них родился общий сын Михаил. Именно Елена, рассказывает Роман, помогла ему пережить потерю сестры, отца и матери.

Вместе они прожили 11 лет, но все-таки расстались. Однако с сыном Роман тесно общается и старается делать все, чтобы ребенок чувствовал: у него есть и мать, и отец.

Недавно поклонники заговорили о его романе с актрисой Анфисой Черных, вместе с которой он участвовал в одном из реалити-шоу.

Действительно ли их связывают близкие отношения? Где познакомился и почему расстался Роман с матерью своего сына? И как ему удалось похудеть на 50 килограммов?

Об этом Роман Маякин рассказывает Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

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