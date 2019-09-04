Электросамокаты набирают скорость: как ограничить любителей быстрой езды

В Мосгордуме обсуждают, как бороться с лихачами на электросамокатах, гироскутерах, моноколесах и других электрических средствах передвижения. В столице они стали очень популярны, но никаких правил для них не предусмотрено. А между тем пешеходы на колесах передвигаются со скоростью автомобиля и создают опасные ситуации как на тротуарах, так и на проезжей части.

- Это что за трындец? 70 километров в час!

- А ты на видео это снял?

- Да, я на видео снимаю.

Молодой человек в капюшоне и шортах мчится на электросамокате по оживленному шоссе на огромной скорости. Водители машин в шоке: заметить такого "гонщика" почти невозможно, а вот сбить — проще простого.

- ГАИ, вопрос к вам: кто этими чудиками должен заниматься?

Третье транспортное кольцо, мужчина в наушниках виляет по полосам, не подавая никаких сигналов о маневрах. Ни шлема, ни налокотников, ни наколенников. Любая кочка — и поездка может закончиться страшной аварией.

- Чтоб вы понимали, ребятишки, скорость 60. Этот едет без шлема!

Наталья тоже любила лихачить на электросамокате, а теперь заново учится ходить: в парке неправильно рассчитала скорость и не смогла увернуться от пешеходов.

- Меня выкинуло. Я разбила очень сильно колено. Перенесла две операции. На данный момент нахожусь на больничном.

Самокаты, гироскутеры, моноколеса — уже давно не детское развлечение. В травмпункты такие лихачи поступают чуть ли не каждый день.



Электросамокат может развивать такую же скорость, как машина или мотоцикл, но официально транспортным средством он не считается. Люди, которые управляют самокатами, являются обычными пешеходами. При этом они могут свободно перемещаться как по проезжей части, так и по тротуару.

Это значит, что если самокатчик врежется в машину или собьет другого человека, он отделается легким штрафом. Сотрудники ГИБДД разводят руками: пока движение таких электрических устройств не регламентировано, их владельцев, по сути, не за что наказывать.

"Попадая в аварию с электросамокатом, гироскутером, моноколесом, вы сбиваете пешехода по факту. И, соответственно, все дела в этом ключе будут рассматриваться — получается, виноват автомобилист, который попал в такую аварию", — говорит Павел Синяков.

Но ставить знак равенства между пешеходом и таким "гонщиком" нельзя, говорят эксперты. Последствия аварий с участием электросамокатов ничуть не меньше, чем при столкновении обычных машин. Мощность у таких мини-байков внушительная, но получать права для них не нужно. Кроме того, водители даже не обязаны надевать средства защиты.

"Если человек ездит по дорогам общего пользования, должна быть установлена соответствующая светотехника, габаритные огни, и человек должен использовать защиту", — говорит технический директор компании по продаже электротранспорта Виктор Марутик.

Сейчас управлять электросамокатом может любой, даже ребенок. В Мосгордуме обещают устранить этот законодательный пробел.

"Кто-то предлагает классифицировать в зависимости от скорости, которую они могут развивать, кто-то предлагает исходить из их веса, кто-то предлагает исходить из мощности электрического двигателя. На сегодняшний момент эта дискуссия продолжается", — говорит депутат Московской городской Думы Алексей Шапошников.

Новые правила использования такой техники депутаты рассмотрят во время осенней сессии. Скорее всего, для любителей поездить с ветерком будут введены ограничения и жесткие штрафы за их нарушения.