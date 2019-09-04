90 копеек за метр: петербургский таксист устроил истерику, вымогая деньги за поездку

В Петербурге предприимчивый таксист потребовал за поездку слишком большую сумму и, получив отказ, взял у пассажирки в заложники сумку и устроил истерику, вымогая деньги.

"Ты в ресторан приди и скажи, что это дорого стоит! — раздраженно объяснял элементарные вещи своей клиентке таксист, обильно сдабривая свою речь нецензурными словами. — У нас, мол, в деревне, намного дешевле!"

"В большом городе тяжело. Зачем вы приехали сюда, черти?" — продолжал он, намекая, что таким жадным пассажирам не месте в культурной столице, а затем и вовсе перешел на экзистенциальные вопросы, попытавшись узнать у женщины, зачем она живет.

В итоге взбешенный мужчина бросил сумку в клиентку, женщина оставила за поездку 300 рублей и ушла из автомобиля, на который, по ее словам, был нанесен логотип компании Gett.

Следует отметить, что маршрут, пролегающий от метро "Площадь Восстания" до 4-й Советской улицы имеет протяженность чуть больше одного километра. Таким образом, за 1 метр пути таксист требовал около 90 копеек.

По данным сервиса Яндекс.Карты, в рабочий день этот путь на автомобиле занимает примерно 2 минуты.