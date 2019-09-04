Байкер спас брошенного посреди дороги котенка

В Бельгии двигавшийся на высокой скорости мотоциклист спас от верной гибели выброшенного котенка. Более того, как свидетельствует сделанная им запись, он тут же нашел ему нового хозяина.

"Спасательная операция" прошла во второй половине дня 29 августа на дороге близ поворота на Монс. Разогнавшийся до 90 километров в час мотоциклист ушел влево и резко сбросил скорость, заметив посреди проезжей части маленького котенка. Он оставил свое транспортное средство на обочине, а сам бросился к животному и знаками предупредил автомобилистов, чтобы они объезжали это место.

Удивительно, но менее чем через минуту у рыжика нашелся новый хозяин — водитель остановившейся легковушки с удовольствием взял питомца себе.

После публикации записи с нательной камеры байкер призвал владельцев животных не бросать их на улице и уже тем более на проезжей части, отметив, что в стране достаточно приютов.