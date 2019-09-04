Правительство порекомендовало Зеленскому уволить Кличко

Кабинет министров Украины направил президенту Владимиру Зеленскому представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал премьер-министр Украины Алексей Гончарук по итогам правительственного заседания.

Он отметил, что коррупция в Киеве не прекратилась и есть влиятельные группы, которые оказывают давление на работу мэрии. Гончарук подчеркнул, что новый градоначальник украинской столицы должен будет исправить положение.

Премьер-министр напомнил, что окончательное решение по данному кадровому вопросу принимает президент страны.

Неоднократный чемпион мира по боксу среди профессионалов по версиям WBO и WBC 48-летний Виталий Кличко был избран мэром Киева 5 июня 2014 года. В августе 2019 года он заявил, что его выбрали киевляне, им же его и увольнять.