Индия заказала у России оружия на 14 миллиардов долларов

Индия заказала российского оружия на 14,5 миллиардов долларов. Это просто огромный портфель контрактов, если сравнивать с предыдущими годами, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Директор ФСВТС напомнил, что в 2018 году Индия покупала российскую продукцию даже несмотря на давление со стороны США, пишет агентство ТАСС. В частности, Дели приобрело зенитные-ракетные системы С-400 "Триумф", фрегаты проекта 11356, а также боеприпасы для сухопутных боевых машин и кораблей.

Плюс ко всему в 2018 году Россия выиграла тендер на поставку вооруженным силам Индии переносных ЗРК "Игла-С". Общая стоимость контракта составляет 1 миллиард долларов. Соглашение предполагает строительство лицензионного производства на территории заказчика.

Ранее Рособоронэкспорт отчитался о рекордных контрактах с Индией. Перед выставкой Air India 2019 в конце февраля российские поставщики оружия сообщили, что портфель заказов достиг 10 миллиардов долларов.

История военно-технических отношений России и Индии насчитывает уже около 60 лет. За это время Москва поставила Дели оборонной продукции на 65 миллиардов долларов.