Мединский: когда взрослые читают комиксы - это убожество

"Комикс — это для тех, кто плохо умеет читать. Я очень плохо отношусь к комиксам", — признался министр российской культуры Владимир Мединский на открытии 32-й Московской международной книжной выставке-ярмарке (ММКВЯ). Министр добавил, что комиксы главным образом ориентируются на учащихся читать детей до семи или восьми лет.

"Но взрослому человеку читать комиксы, мне кажется это убожеством", — продолжил свою мысль Мединский. Он добавил, что комиксы – это не еда, сообщает РИА Новости.

"Мы по-прежнему очень читающая страна, — добавил Мединский, — но у нас есть большая проблема: Россия занимает одно из последних мест в Европе, и, боюсь, что уже в мире, по количеству книжных магазинов на душу населения".

По числу книжных магазинов на душу населения Москва проигрывает даже Дубровику и Сараеву, не говоря уже про Париж или Лондон.

Московская международная книжная выставка-ярмарка проходит на ВДНХ в Москве с 4 по 8 сентября 2019 года. На этой выставке-ярмарке акцент сделан на детской литературе. На стендах представлена литература из России, Германии, Венгрии, Сербии, Польши, Китая, Индии, Греции, Бельгии, Великобритании, Украины, Вьетнама и других стран. Всего более 100 тысяч книг на выставке представили книгоиздатели из 33 стран.

Почетный гость 75-го павильона ВДНХ, где проходит книжная выставка-ярмарка, Белоруссия. Специальный гость – один из семи эмиратов ОАЭ – Шарджа.

На ВДНХ пройдут встречи с писателями Гузель Яхиной, Дмитрием Быковым, Михаилом Веллером, Владимиром Познером, Эдвардом Радзинским, Захаром Прилепиным и Яной Вагнер. Также в работе выставки примут участие французский автор Фредерик Бегбедер и британская писательница Холли Вебб.

Бумажные книги не потеряют популярности, несмотря на век цифровых технологий, отметил премьер-министр России Дмитрий Медведев, приехавший на открытие книжной выставки.