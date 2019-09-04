Катафалк с телом усопшего сгорел в Нижнем Новгороде

Автобус ритуальной службы практически полностью выгорел в Нижнем Новгороде, а огонь перебросился еще на два автомобиля. При этом тело покойного, как отметили в региональном управлении МЧС, не пострадало.

ЧП произошло около полудня 4 сентября на проспекте Гагарина — притормозивший на перекрестке ПАЗ неожиданно вспыхнул. Находившиеся в салоне люди быстро выбрались наружу, но самостоятельно справиться с огнем у них не получилось.

У спасателей на тушение ушло почти 25 минут, к тому моменту автобус выгорел практически полностью, а пламя перебросилось на две соседние легковушки. К удивлению пожарных тело, которое везли в катафалке, не пострадало.