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4 сентября 201916:30

В мэрии заверили, что Измайловский парк застраиваться не будет

Павел Смертин/ТАСС

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский заверил главного редактора телеканала "Моя планета" и лидера движения "Наше Измайлово" Николая Табашникова, что территория парка "Измайлово" застраиваться не будет.

Кульбачевский отметил, что строительство жилья и торговых центров на территориях особо охраняемых природных территорий запрещено федеральным и московским законодательством. Разрешено только возведение спортивных объектов и эколого-просветительских центров.

Руководитель департамента подчеркнул, что "законодательство РФ никто нарушать не собирается, будет проведено зонирование, если говорить про Измайловский лесопарк, будет выделена заповедная часть, там будет особый режим, там, где лесопарк граничит с парком культуры и отдыха, выделим рекреационную зону, где будут условия для отдыха и занятий спортом".

По словам Кульбачевского, речь идет о приведении московских норм в соответствие федеральному законодательству: "Закон запрещает и федеральный, и московский, ни в коем случае такого не произойдет".

Глава департамента пригласил Табашникова войти в специальную рабочую группу по Измайловскому парку для общественного контроля за ситуацией.

Измайловский Парк культуры и отдыха имеет богатую историю и является одним из самых экологически чистых парков в Европе, памятник садово-паркового искусства, особо охраняемая природная территория. Он располагается на 310 гектарах естественного леса в черте города. Его главные достоинства – богатый растительный и животный мир, чистый воздух, доступные и разнообразные развлечения.

История парка своими корнями уходит в период царствования Алексея Михайловича. В 17 веке в царской усадьбе были разбиты восхитительные "Дивные сады" в итальянском стиле, выстроены декоративные "терема", которые дополнялись ландшафтными картинами. В парке располагался один из самых больших в Европе зверинцев, который служил для царской потехи. В нем содержались львы, тигры, барсы, рыси, обезьяны, диковинные птицы.

Измайловский парк был создан в 1931 году, и до 1961 года носил имя И. В. Сталина. В числе достопримечательностей — старейшее в Москве Большое колесо обозрения, Площадь Мужества — музей боевой техники под открытым небом, Круглый пруд XVII века и Музыкальная беседка.

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