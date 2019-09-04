Сначала Су-35, а потом и Су-57. Турция прокомментировала покупку российских истребителей

Переговоры между Россией и Турцией, посвященные покупке новых истребителей, пока находятся на начальном этапе. И Су-35 может стать промежуточным вариантом для Анкары, заявил в интервью турецким СМИ глава Управления оборонной промышленности Республики Исмаил Демир.

Напомним, ранее на авиакосмическом салоне МАКС-2019 в Жуковском турецкий президент Реджеп Эрдоган проявил интерес к боевым самолетам Су-35 и Су-57. Он спросил у Владимира Путина, можно ли купить истребители пятого поколения. Российский лидер ответил утвердительно.

Впрочем, как рассказал агентству ТАСС глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, заявки на приобретение Су-57 от Турции пока не поступало. Однако консультации идут не только по Су-35, но и по самолету пятого поколения.

Изначально, Турция принимала участие в программе создания многоцелевого боевого самолета пятого поколения F-35. Однако после того, как Анкара купила российские зенитные ракетные комплексы C-400 "Триумф", США приостановили членство Турции в проекте.