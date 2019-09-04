Джузеппе Конте вновь возглавил итальянское правительство

Согласившийся вновь стать премьер-министром Италии Джузеппе Конте представил президенту страны новый состав правительства.

"Президент Серджо Маттарелла принял профессора Джузеппе Конте, который согласился возглавить правительство и представил президенту состав министров", — сообщил генеральный секретарь президентской администрации Уго Дзампетти.

По его словам, встреча политиков продолжалась около часа. В ближайшие дни новые министры примут присягу, передает РИА Новости.

Политический кризис в стране начался 8 августа, когда лидер партии "Лига" Маттео Сальвини заявил о расколе коалиции и потребовал проведения досрочных выборов. После этого премьер-министр Италии Джузеппе Конте ушел в отставку.

Однако в конце августа итальянское движение "5 звезд" заключило политическое соглашение с Демократической партией. Оно предусматривает формирование нового правительства во главе с Джузеппе Конте. Таким образом, удалось избежать досрочного голосования.