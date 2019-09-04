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Обмен санкциями 48 минут назад

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4 сентября 201916:58

В ЕС согласовали продление антироссийских санкций еще на полгода

Постоянные представители стран Евросоюза планово согласовали проект решения о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций против физических лиц и организаций РФ.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал источник в структурах ЕС.

Собеседник агентства отметил, что санкции были продлены под предлогом того, что Москва подрывает суверенитет Украины.

Впервые данная мера против России была введена Евросоюзом в марте 2014 года – после референдума в Крыму, на котором жители полуострова проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации.

В настоящее время в санкционном списке фигурируют 154 человека и 44 организаций.

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