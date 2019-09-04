"Салават Юлаев" на выезде обыграл "Куньлунь" в матче КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимский "Салават Юлаев" в китайском Шэньчжэне обыграл пекинский "Куньлунь Ред Стар" со счетом – 2:0.

У победителей встречи голами отметились Михаил Пашнин и Максим Майоров, забросившие шайбы на восьмой и 53-й минутах соответственно.

"Салават Юлаев" с тремя очками поднялся на третье место в Восточной конференции, а "Куньлунь" в ней же расположился на седьмой строчке, имея в активе два очка.

В следующем матче турнира подопечные Николая Цулыгина 7 сентября на выезде сыграют с "Сибирью", а команда Курта Фрейзера на следующий день примет "Барыс".