Евгения Медведева: однажды поехала на тренировку на метро и заблудилась

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о своих любимых местах в Москве, а также о том, как заблудилась в столичном метро.

"У меня есть свои любимые места в Москве – Парк Горького, Арбат, улочки вокруг Красной площади и сама площадь, где мы с друзьями часто гуляем, – приводит слова Медведевой Team Russia. – На самом деле, Москва – потрясающий город, один из самых прекрасных на планете. И особенно четко ты это понимаешь, когда живешь очень далеко".

"В прошлый приезд я добиралась на тренировку на метро и заблудилась. Попала на станцию – даже не помню, как она называется, у которой три или четыре платформы. И еще переход, по которому нужно пройти, чтобы уехать на правильном поезде. Я остановилась с чемоданом с коньками, в куртке и стала в панике звонить маме: "Мама, забери меня отсюда, пожалуйста! Я потерялась", – рассказала Медведева.