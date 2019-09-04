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4 сентября 201918:02

Посол США и Deutche Welle расскажут Думе об участии в несанкционированных митингах

Посол США и Deutche Welle расскажут Думе об участии в несанкционированных митингах

Посла США Джона Хантсмана и руководство немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle пригласили на Охотный ряд. Депутаты ждут объяснений, откуда в соцсетях дипмиссии Штатов появился подробный маршрут шествия 3 августа. А немецкий канал и вовсе отметился твитом — "Москва, выходи!". Назвать это как-то кроме открытых призывов нарушить закон — сложно. Собственно, МИД об этом и сказал. А сегодня вопросом — кому за рубежом это выгодно — задались сенаторы.

Как сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев по итогам заседания, те пояснения, которые дал Хантсман, никого не устраивают, хотелось бы более детально обсудить, почему посольство в день, когда происходят неразрешенные митинги и шествия, участвует своими публикациями, настраивая граждан. По его словам, Хантсман согласен прийти и пообщаться с депутатами.

Кроме того, в медиакомпании Deutsche Welle заявили, что готовы к диалогу с комиссией Госдумы, но считают важным договориться об условиях такого диалога. Об этом заявил глава компании Петер Лимбург, передает ТАСС.

Лимбург отметил, что угроза лишения аккредитации показывает характер такого приглашения. "Мы являемся независимым общественно-правовым медийным домом и не позволим себя шантажировать", — сказал он.

При этом глава медиакомпании подчеркнул, что Deutsche Welle никогда не вмешивалась во внутренние дела России и что в будущем не будет этого делать.

"Мы нисколько посредством твита не призывали к демонстрации, но лишь процитировали организатора. Это настолько очевидно, что мы не можем понять все возбуждение на этот счет", — утверждал Лимбург. "Обвинение в том, что мы якобы нарушали российские законы, совершенно абсурдно", — считает Лимбург.

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