Родители женщины, убитой челябинским депутатом, нашли ему оправдание

В "Прямом эфире" расследуют убийство, которое совершил депутат из Челябинской области — главрач районной больницы Азат Зарипов. Во время ссоры, будучи пьян, он расстрелял жену на глазах детей.

Семья казалась дружной, но после трагедии заговорили о ревности как наиболее возможной причине убийства.

Зарипов был старше жены Елены почти на 20 лет, это был уже не первый его брак, а к молодой жене он ушел, когда та была беременна, причем не от него, рассказывает Андрей Малахов.

Вскоре после трагедии стало известно о том, что у Елены был виртуальный роман с неким Антоном из Новосибирска.

Однако многие знавшие женщину лично уверяют: в реальности она мужу не изменяла и все время была на виду, на глазах у коллег, занималась детьми.

Впрочем, местные таксисты рассказывают, что Елена нередко "зависала" в местных клубах, из-за чего были скандалы, и пара собиралась разводиться.

Кроме того, некоторые знакомые этой семьи считают, что Елена вышла за Азата замуж по расчету – он человек состоятельный и на местном уровне известный.

Другие же говорят, что, напротив, Елена мужа уважала и ее саму еле откачали, когда у Азата начались проблемы с сердцем.

В этой запутанной истории отношений супружеской пары особо удивительно то, что родители Елены, похоже, не держат на убийцу их дочери большого зла.

Отец убитой подтвердил, что она пусть виртуально, но все-таки изменяла мужу с другом по переписке, а в ту роковую ночь Азат был сильно пьян и "не соображал, что делал".

Тесть Азата желает, чтобы его наказали условно, да и мать Елены говорит, что зять остается членом семьи, и она не собирается требовать для него большого срока, поскольку он "уже сам себя наказал".

Как комментирует эту ситуацию Маргарита Грачева, которая пострадала от мужа-ревнивца? Что еще рассказывают об этой семье знавшие ее люди? Почему многие оправдывают Азата?

Что рассказал тот самый виртуальный друг убитой — Антон из Новосибирска, который под конец программы вышел на связь со студией? И правда ли, что в СИЗО Азат, у которого больное сердце, отказывается от лекарств, потому что хочет умереть?

Подробности этой семейной трагедии – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".