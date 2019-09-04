Онкобольного сочинца, отказавшегося переезжать в больницу, выкинули на улицу

Онкобольной житель Сочи, выселенный из маневренного фонда на улицу, отказался от госпитализации и другой помощи властей.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала администрация города.

Отмечается, что мужчина, проживающий с женой в пансионате "Нептун", пояснил вызванным врачам скорой помощи, что не нуждается в медицинской помощи. Подчеркивается, что кроме этого житель Сочи отказался от трудоустройства в муниципальную организацию – с дальнейшим размещением семьи в общежитии.

В администрации города рассказали, что мужчина получает необходимое лечение у врачей по своему заболеванию, что же касается жилья, то мэрия не является собственником пансионата "Нептун", которое передано на баланс Сочинскому государственному университету.

Ранее омбудсмен Краснодарского края назвал "чудовищной" историю с выселением на улицу онкобольного мужчины вместе с женой. По информации местных средств массовой информации, супругам в 2011 году по распоряжению властей Сочи предоставили жилье в маневренном фонде в пансионате "Нептун". Теперь пансионат продается, а жильцов выселяют.