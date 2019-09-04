Российские баскетболисты проиграли аргентинцам в матче чемпионата мира

В третьем матче первого группового раунда чемпионата мира по баскетболу серди мужских команд сборная России на паркете "Ухань Гимназиум" в Китае проиграла национальной команде Аргентины – 61:69 (17:12, 16:27, 7:14, 21:16).

У победителей встречи самыми результативными стали Факундо Кампаццо (21 очко), Луис Скола (13) и Маркос Делья (13). В составе российской команды больше всех набрали Андрей Зубоков и Никита Курбанов – 18 и 13 очков соответственно.

Таким образом, сборная России с пятью очками заняла второе место в группе В, на первой строчке квартета расположилась Аргентина, имея в активе на одно очко больше. Обе сборные вышли во второй групповой этап, где сыграют с поляками и венесуэльцами.