Русский музей стал участником проекта "Единая карта петербуржца". Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург". Это значит, что теперь жители города, которые имеют такую карту, получают возможность приобрести билеты со скидкой в Строгановский и Мраморный дворцы. Эти объекты являются филиалами Русского музея.

Как рассказало руководство музея, пока соглашение заключено в виде эксперимента. Таким образом, Русский музей хочет привлечь большее количество посетителей. Если же результат окажется положительным — договоренность распространится и на основные фонды. Этот вопрос сейчас обсуждается.

За три месяца захотели оформить единую карту более девяноста тысяч петербуржцев. Такою информацию предоставил городской Комитет по экономической политике и стратегическому планированию. На данный момент подано около двухсот тысяч заявок.