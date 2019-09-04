Российский боец Гончаров завоевал пояс чемпиона с переломом пальца и носа

Российский боец лиги ACA Евгений Гончаров в бою-реванше, прошедшем на турнире ACA 97 в Краснодаре, победил американца Тони Джонсона по прозвищу "Халк". По итогам пяти раундов судьи вынесли единогласный вердикт в пользу Евгения.

Россиянин стал первым чемпионом ACA в тяжелом дивизионе. По окончанию поединка Евгений рассказал о травмах, несмотря на которые он вышел на бой с американцем.



"Во время нашего первого поединка в первом раунде Тони сломал мне нос. Когда я прилетел домой, и сделали снимки, то подозрения подтвердились. У меня был перелом со смещением. Мы принимали решение командой, драться или не драться. Мы решили рискнуть и согласиться на реванш. Мне было тяжело готовиться. Я не мог проводить полноценные спарринги, работал в специальном шлеме, нос у меня практически не дышал. Спарринги были нечастые, но за две недели до боя мы хотели посмотреть, в какой я форме. И в каком-то из разменов я получил перелом мизинца правой руки. Было, конечно, поздно сниматься. Тем более, если, согласился на бой со сломанным носом, из-за мизинца сниматься – был бы кошмар".

Гончаров сообщил, что во время боя думал только о травме: "я не мог полноценно бить справа, не мог до конца сжимать кулак. Может быть поэтому у меня были не такие жесткие удары справа, как в первом бою. Тогда я его потрясал, я это видел, а тут я не мог потрясти его, не мог его уронить".

