Опубликован полный "список Ланового" на выборах в Мосгордуму

Поддержать кандидатов, готовых к конструктивному диалогу с властями, призвал москвичей народный артист СССР Василий Лановой. Актер составил свой список кандидатов, руководствуясь тем, раз Навальный их объявил "провластными", сообщают "Аргументы и Факты".

Василий Лановой считает, что нормальные москвичи должны, как раз, поддержать их, а не идти на поводу у оппозиционера.

"Навальный опять призывает вычеркивать? Почему мы должны каждый год слышать эту фамилию?" – задал риторический вопрос Василий Лановой.

Актер пояснил, что 100-процентов будет голосовать за "провластных" кандидатов, потому что знает, что эти люди работают для страны, для столицы, для Москвы.

"А то, что там Навальный думает – меня совершенно не интересует", – резюмировал Лановой.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года. Досрочное голосование на выборах уже началось с 28 августа.