Путину и Моди подарили четки. Православные и буддистские

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока", организованную на острове Русский в рамках Восточного экономического форума, сообщает ТАСС.

В частности, оба политика посетили павильон Бурятии, где ознакомились с новейшими медицинскими разработками, в частности, аппаратом для определения ранней стадии инсульта.

Гостям показали стенд с изделиями из нефрита — в Бурятии сосредоточены большие залежи этого минерала. Глава республики Алексей Цыденов, сопровождающий Путина и Моди в этой прогулке, подарил обоим лидерам нефритовые четки.

Цыденов сообщил, что одни из них сделаны по буддистским традициям, а вторые — православные.

Руководитель Камчатки Владимир Илюхин рассказал лидерам России и Индии о потенциале и природе региона в павильоне, посвященном полуострову. При этом министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин проинформировал посетителей о работе центра воспроизводства и реабилитации кречетов на Камчатке.

Одна из артисток подарила Путину амулет на счастье — небольшую куколку в национальном камчатском платье.

В завершение прогулки российский президент и индийский премьер осмотрели экспозицию павильона Приморского края. При этом губернатор Олег Кожемяко сообщил о том, как развивается программа сохранения амурских тигров, а министр транспорта Евгений Дитрих доложил о работе порта Восточный.