Турецкие С-400 смогут заступить на боевое дежурство уже в 2020 году

Зенитные ракетный комплексы С-400 "Триумф", которые Анкара купила у Москвы, будут готовы заступить на боевое дежурство к июню 2020 года. Об этом заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, пишет агентство РИА Новости.

Напомним, контракт на поставку ЗРК С-400 был подписан в 2017 году. Партия "Триумфов" обошлась Анкаре в 2,5 миллиарда долларов.



Соединенные Штаты раскритиковали Турции за покупку российских комплексов ПВО. После чего приостановили участие Анкары в программе самолета пятого поколения F-35.

С-400 – самая современная российская серийная система ПВО. Она способна обнаружить летательный аппарат на расстоянии до 600 километров и уничтожить на дистанции до 250 километров. Кроме того, для ЗРК разработана новая ракета с дальностью действия до 400 километров.