Болельщики "Зенита" признали Дзюбу лучшим игроком августа

Болельщики петербургского "Зенита" признали российского форварда Артема Дзюбу лучшим игроком последнего месяца лета. По итогам голосования 31-летний нападающий набрал 34,58 процента голосов.

По этому показателю Артем обошел Вильмара Барриоса (21,58%) и Ярослава Ракицкого (15,09%). В августе Дзюба провел четыре матча, забил два мяча – "Краснодару" и "Динамо", а также отдал одну результативную передачу.

Напомним, "Зенит" после восьми игр российской премьер-лиги с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата России подопечные Сергея Семака 15 августа примут тульский "Арсенал".