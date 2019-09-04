Несмотря на уступки властей, на улицах Гонконга опять неспокойно

На улицах Гонконга вновь нарастает напряженность. Протестующие вновь окружили полицейский участок в районе Монкок, несмотря на заявления главы администрации Гонконга Кэрри Лэм о готовности выполнить два из пяти требований. Манифестанты заблокировали улицу у полицейского участка ящиками из пенопласта. На требования полиции разойтись они не реагируют. "Пять основных требования и ни одним меньше", — выкрикивают демонстранты.

Полиция предупредила несколько сотен собравшихся у участка, что применит резиновые пули и начнет задержания, сообщает РИА Новости.

Отзыв законопроекта об экстрадиции в материковый Китай, по мнению протестующих, не сможет компенсировать кровь и слезы, которые мы пролили в последние три месяца, заявили демонстранты. Заявление Кэрри Лэм об отзыве законопроекта они назвали припарками для мертвеца.

Законопроект об экстрадиции вызвал многомесячное противостояние между полицией и демонстрантами на улицах Гонконга. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила о том, что отзовет законопроект, как только у законодательного собрания Гонконга закончатся парламентские каникулы.

Демонстранты требует отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня. Это второе требование. Третье требование – освобождение всех задержанных по этому обвинению. Четвертое требование – провести прямые всеобщие выборы главы администрации района и депутатов законодательного собрания. Пока в отношении этих пунктов власти Гонконга хранят молчание.

Кэрри Лэм готова только согласиться с пятым требованием — провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня. Но этим займется Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, а не независимая комиссия, как того требуют демонстранты.

Что касается остальных требований, то Кэрри Лэм подчеркнула, что не пойдет на уступки. Требование амнистии, по ее словам, идет вразрез с принципом верховенством закона.

Со 2 сентября в Гонконге к манифестантам присоединились студенты и школьники, которые бойкотируют занятия.