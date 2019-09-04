Минздрав обещает вскоре легализовать "Фризиум"

Минздрав планирует в ближайшее время зарегистрировать препарат "Фризиум". Это, на Восточном экономическом форуме, заявила глава ведомства Вероника Скворцова.

В настоящее время идут переговоры с производителем. 10 тысяч упаковок лекарства уже закуплены, передает РИА Новости.

Данное лекарство содержит психотропные вещества, но жизненно необходим некоторым больным детям. Родителям приходится заказывать его за границей, рискуя попасть под уголовное преследование.

По словам министра, Минздрав сделает все возможное, чтобы зарегистрировать лекарственный препарат "Фризиум" в максимально короткие сроки, если будет подано заявление от производителя.

Ранее сообщалось о задержании в Москве женщины, заказавшей для своего ребенка "Фризиум" за границей. Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили также в Кремле.

После этого Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходила в нем в качестве свидетеля. Однако позже прокуратура отменила возбуждение уголовного дела.