Шайбы Кулемина и Мозякина помогли "Металлургу" обыграть "Северсталь"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги "Металлург" на льду домашней арены в Магнитогорске обыграл череповецкую "Северсталь" со счетом 4:2.

У победителей встречи голами отметились Егор Яковлев (33-я минута), Николай Кулемин (42) и Павел Дорофеев (42) и Сергей Мозякин (59), а у гостей дубль оформил Дмитрий Марковин, забивший на 5-й и 50-й минутах встречу

"Металлург" с двумя очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а "Северсталь" расположилась на восьмой строчке на Западе. В следующем матче турнира "Магнитка" 6 сентября примет "Витязь", а подопечные Андрея Разина в тот же день на выезде сыграют с "Авангардом".