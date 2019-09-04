Американские военные ищут пусковые установки С-300

Вооруженные силы США хотят купит машины, максимально похожие на российские зенитные ракетные системы С-300. Причем они должны выглядеть как настоящие еще и в инфракрасном спектре, и на экране радара, сообщает агентство ТАСС.

Как поясняют американские военные, машины будут использованы на полигоне в Юте для тренировки военнослужащих. Стоит отметить, что именно в этом штате находится испытательно-тренировочный комплекс, где тестируется авиационное вооружение.

Американская армия часто использует в учениях и тренировках технику, похожую на вооружение других стран. У ВВС есть самолеты, выкрашенные в цвета российских истребителей. А армия гримирует списанные бронемашины под танки РФ. В частности, компания Kratos где-то купила старый Т-72 и превратила его в беспилотник, чтобы он имитировал противника во время тренировок.