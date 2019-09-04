Украинские силовики обстреляли действующий детский сад в Горловке

На Донбассе в среду украинские силовики обстреляли из минометов действующий детский сад в поселке Горловка. Об этом сообщил представитель ДНР на переговорах в Минске. Провокация, очевидно направленная на срыв сегодняшней встречи трехсторонней контактной группы, не удалась. Факты нарушения режима перемирия зафиксированы ОБСЕ.

За четыре часа до начала заседания контактной группы из конгресс-центра, где проходила встреча, вышел представитель Украины. Леонид Кучма сел в машину и уехал в Киев. Вместо себя оставил представителя, сославшись на собственную занятость и незначительность решаемых сегодня вопросов. Вероятно, это просто нежелание решать очень сложный вопрос.

Строительство разрушенного моста в пункте пропуска в станице Луганской выбивается из графика. Территория вокруг стройплощадки уже разминирована. Фортификационные сооружения со стороны ЛНР убраны. В Киеве считают это недостаточным, и требуют убрать комендантский пост со своей стороны.

Еще один острый вопрос — участившиеся обстрелы территории Донецкой народной республики.

"Была обстреляна школа в Горловке, и сегодня детский сад. Уточняем, что там и как", — сказала полномочный представитель ДНР в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Как заявил представитель России в контактной группе Борис Грызлов, Киев до сих пор не принял необходимые меры для полного соблюдения перемирия в Донбассе. Однако оценка ОБСЕ звучит довольно странно, учитывая, что их наблюдатели также фиксируют участившиеся обстрелы.

"Беспокоят обстрелы участившиеся, но никто не умер. За последний период вообще погибли меньше всего людей с начала войны", — говорит Мартин Сайдик — специальный представитель ОБСЕ в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

Участники контактной группы со стороны России и республик Донбасса рассчитывают, что недавняя встреча представителей лидеров нормандской четверки в Берлине придаст новый импульс переговорам и исполнению минских договоренностей.

Пятого сентября 2014 был подписан Минский протокол. 12 пунктов, по которым уже давно должен был прекратиться огонь, снята гуманитарная блокада с республик Донбасс, проведены местные выборы, и амнистированы участника конфликта. По мнению представителей ДНР и ЛНР, за эти пять лет ни один из пунктов так и не был исполнен полностью.