Из-за полной тезки пенсионерка оказалась бездомной

Из-за ошибки чиновников пенсионерка из Свердловской области, у которой совпали фамилия, имя, отчество и дата рождения с тезкой из-под Воронежа — оказалась бездомной. Добиваться законной квартиры ей теперь приходится через суд. Но пока помочь не может даже прокуратура, которая выступает на стороне пострадавшей.

Еще недавно Надежда Иванова считала это помещение своим домом — здесь она прожила 40 лет. Квартиру удалось признать аварийной, женщина собрала документы, но пока ждала новоселья, в администрации сообщили, что квартиры ей не видать.

"В администрации мне сказали, что у меня есть квартира под Воронежем, хотя я там в никогда не бывала и родственников там нет", — говорит женщина.

Вот паспорт Надежды Ивановны, день рождения 26 февраля 1956-го. Полная ее тезка действительно живет в Борисоглебске.

"Наша Иванова полная и совсем на вашу не похожа", — сказала Ирина Миронова, соседка Надежды Ивановой.

Встретиться с Надеждой Ивановой в Борисоглебске нам не удалось, но соседи рассказали, что у женщины здесь есть квартира. Именно эту жилполщадь каким-то непонятным образом посчитали собственностью Надежды Ивановой с Урала.

"На три наших запроса был дан ответ, что у данной гражданки есть жилплощадь в городе Борисоглебске Воронежской области", — подчеркнула Людмила Вандышева, глава территориального органа местного самоуправления послека Буланаш.

В воронежском филиале Росреестра уверяют, что все запросы рассмотрены в автоматическом режиме без участия сотрудников. Выписка оказалась некорректной из-за технического сбоя.

Однако в Росреестре по Свердловской области заявляют, что система тут не при чем. Это сотрудники поселковой администрации неправильно оформляли запрос.

"У заявителя не были указаны данные СНИЛСа, что является обязательным полем при запросах. В связи с этим произошло полное совпадение ФИО и даты рождения", — пояснила Татьяна Белькова, заместитель директора филиала Кадастровой палаты по Уральскому федеральному округу.

Пока специалисты решают, кто виноват и что делать — Надежде Ивановой все же выделили комнату в общежитии. Правда, всего 11 квадратных метров, вместо положенных 63. Но всё же лучше, чем на улице. Есть балкон, но, чтобы к нему пробраться приходится разгребать мебель.

Это жилье из маневренного фонда. Предоставить лучшее в поселке пока не могут.

Еще пятьдесят лет назад поселок Буланаш был основным центром добычи угля в Свердловской области. Поселок считался прогрессивным — почти 16 тысяч население, развитая инфраструктура, многоэтажная застройка, хорошие дороги, но в начале 90-х шахты закрыли, а вместе с этим и сбавились темпы развития поселка. Муниципальное жилье здесь не строят уже минимум лет 20. Но прокуратура уже через суд требует предоставить пенсионерке квартиру.

"Отсутствие муниципального жилья не является отказом. Мы будем просить принять решение суда к незамедлительному исполнению", — сообщил Александр Редозубов, старший помощник Артемовского городского прокурора.

Надежду Иванову уже поставили в очередь на жилье. Ускорить процесс действительно сможет только суд — по его решению местные власти должны будут купить квартиру, перевести ее в муниципальный фонд и предоставить жилье женщине. Заседание суда на следующей неделе.