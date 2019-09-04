От шуток к делу: мэр-боксер проиграл бой за Киев, но обещал вернуться

Пока кабинет министров Украины 4 сентября увольнял мэра Киева на закрытом заседании, Виталий Кличко в своем кабинете устраивал публичный fashion-показ новой формы для коммунальщиков. Примерял одежду дворника на себя. А затем уже на экстренном брифинге обвинил Зеленского в узурпации власти и пообещал вернуться на следующих же выборах.

Виталий Кличко проиграл этот бой. Он теряет Киев. Кабинет министров решение принял: столичного градоначальника надо бы уволить. Теперь Зеленский должен подписать.

"Я очень уважаю господина Кличко. Он — великий чемпион, — подчеркнул премьер-министр Украины Алексей Гончарук. — Но, по моему мнению, коррупция в Киеве сохранилась".

"Правительство сделало шаг к тому, чтобы в столице было введено двоевластие. А по сути, прямое президентское правление. Кличко могут уволить только киевляне, которые избрали его киевским городским головой", — заявил в ответ киевский мэр Виталий Кличко.

Но только Кличко не выбирали: его назначил пятый президент Украины, а шестой — снимает с должности. К действующему мэру много вопросов: его подозревают в коррупции. При нем бюджет откровенно разворовывали, воровство прикрывали безумными проектами.

Хрустальный мост в центре Киева треснул под тяжестью криминальных схем. Сметы на строительство изначально были завышены на 100 миллионов гривен. Делом теперь занимаются правоохранительные органы. Денег в бюджете нет. Песня Кличко, очевидно, спета.

Он пел, как говорил, а говорил всегда — как мог.

Его крылатые фразы навсегда останутся в истории. Например, об отсутствии горячей воды.

"Мы можем дать горячую воду. Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее нужно подогреть. Поняли? А для этого нужен газ!" – пояснял мэр-очевидность.

"В больницах поднимают уровень, спасают жизни. Если раньше в отделении интенсивной терапии умирал каждый шестой человек, то теперь — каждый второй. Это очень важно", — демонстрировал свою осведомленность в медицине и высшей математике Виталий Кличко.

И, наконец, о завтрашнем дне.

"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать!" – многообещающе рисовал будущее киевлян Кличко.

Его можно понять и даже простить — с боксерского ринга сразу за политическую трибуну. Он еще долго по привычке крутился на турниках и поднимал ноги.

"Отходите, сейчас солнышко будет делать. О, как сосиска!" – отгоняли журналистов от турника, на котором висел киевский мэр.

"Вот я сейчас поднимаю ногу — завернутые носки. Я вам расскажу такую вещь: использую уже все методы, чтобы люди работали. В том числе, волшебные пендели", — делился секретами управления украинской столицей Виталий Кличко.

Его опусы подхватывала команда "95-й квартала". Высмеивали косноязычие мэра. Кличко посвятили целую шоу-программу "Этот мэр придуман не нами".

— Почему Вы выбрали бокс, а не музыку?

— В детстве подошла ко мне мама и говорит: "Виталя, выбирай, куда ты хочешь пойти — на бокс или на сольфедж..." В общем, выбор был очевиден.

Теперь, когда команда Зеленского у власти, от шуток перешли к делу.